Amazon veux embaucher 125 000 personnes supplémentaires

(AOF) - Amazon a annoncé qu'elle offrait 125 000 postes supplémentaires dans l'ensemble des États-Unis, en plus des 40 000 emplois annoncés plus tôt ce mois-ci. Les postes dans les domaines de l'exécution des commandes et du transport offrent un salaire de départ moyen de plus de 18 dollars de l'heure - et jusqu'à 22,50 dollars de l'heure dans certains endroits. Les recrutements pour les nouveaux postes sont déjà en cours et des primes à l'embauche allant jusqu'à 3 000 dollars sont disponibles dans certains endroits.

Cette annonce intervient alors que les Etats-Unis connaissent une pénurie de main d'oeuvre dans certains secteurs.

AOF - EN SAVOIR PLUS