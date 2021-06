Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : veut embaucher 1000 américains touchés par la crise Cercle Finance • 03/06/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi son intention d'embaucher au cours des prochaines années 1000 américains ayant perdu leur emploi du fait de la crise sanitaire. Le programme, baptisé 'Amazon Returnship', permettra aux candidats de bénéficier de processus de recrutement raccourcis ainsi que d'un suivi personnalisé au cours de leurs premières semaines au sein du groupe. Durant leurs quatre premiers mois chez Amazon, ils pourront également travailler de chez eux, tout en bénéficiant d'un service de garderie pour leurs enfants. Ces postes seront proposés dans des domaines telles que les finances, les paiements et la recherche, explique le groupe dans un communiqué. 'Avec cette initiative, Amazon propose à ceux qui ont perdu leur emploi ou ont peu travaillé pendant au moins un an une opportunité pour leur permettre de rejoindre ses équipes et de redémarrer leur carrière au sein d'Amazon', souligne le géant de l'Internet.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -1.23%