Amazon : versement d'une aide pour les élèves défavorisés

(CercleFinance.com) - Les organisations à but non-lucratif ' Bellevue LifeSpring ' et ' Alliance for Education ' recevront plus de 2,5 millions de dollars de la part d'Amazon afin d'aider des élèves défavorisés au sein de 29 écoles du district scolaire de Bellevue jusqu'en 2022 et de 104 écoles publiques de Seattle. Ces fonds vont permettre de répondre aux besoins de base des écoliers et de leurs familles éliminant autant que possible les obstacles à l'apprentissage, tels que les problèmes de nourriture, d'abri, de vêtements ou de fournitures scolaires.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +1.40%