Amazon verse 180 millions d'euros à l'Italie pour mettre fin à l'enquête sur les taxes et le travail, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une unité italienne du géant du commerce électronique Amazon AMZN.O a versé des indemnités et supprimé un système de surveillance des livreurs, mettant fin à une enquête sur des allégations de fraude fiscale et de pratiques de travail illégales, ont indiqué vendredi des sources au fait de l'affaire.

En juillet 2024, l'unité de services logistiques du groupe a été accusée d'avoir contourné les lois sur le travail et la fiscalité , en s'appuyant sur des coopératives ou des sociétés à responsabilité limitée qui lui fournissaient des travailleurs, en évitant la TVA et en réduisant les paiements de sécurité sociale.

À l'époque, les procureurs de Milan avaient saisi 121 millions d'euros dans cette unité.

Le groupe a maintenant payé environ 180 millions d'euros (209,83 millions de dollars) à l'agence fiscale italienne dans le cadre d'un règlement plus large d'un milliard d'euros impliquant 33 sociétés qui avaient été ciblées par des enquêtes similaires à Milan, ont déclaré les deux sources.

Il s'agit notamment des unités italiennes de DHL DHLn.DE , FedEx FDX.N et Ups UPS.N , ainsi que de la chaîne de supermarchés italienne Esselunga, ont-elles ajouté.

La nouvelle de l'accord a d'abord été rapportée par le journal Il Sole 24 Ore.

Dans le cadre de l'accord, les entreprises qui faisaient l'objet d'une enquête ont également accepté d'employer directement plus de 50 000 travailleurs qui étaient auparavant embauchés indirectement par l'intermédiaire des coopératives, ont indiqué le journal et les sources.

(1 dollar = 0,8579 euro)