Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: vers une région AWS en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), la division de services cloud d'Amazon, annonce son intention de lancer une région d'infrastructure en Arabie Saoudite en 2026, pour répondre à la forte demande de services cloud dans le pays et dans tout le Moyen-Orient.



'La région AWS permettra aux clients d'exécuter des charges de travail et de stocker en toute sécurité le contenu des clients dans le Royaume tout en servant les utilisateurs finaux avec une latence encore plus faible', explique-t-elle.



AWS prévoit d'investir plus de 5,3 milliards de dollars en Arabie Saoudite, avec de deux nouveaux centres d'innovation et 'l'amélioration des compétences des étudiants, des développeurs et de la prochaine génération de talents locaux'.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.83%