Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : vers un nouveau centre de distribution en Floride information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Amazon.com annonce qu'il prévoit d'ouvrir en 2022 un centre de distribution d'environ 93.000 m2 à Port St Lucie, dans l'Est de la Floride, centre qui créera plus de 500 nouveaux emplois à temps plein. Les employés de ce centre saisiront, emballeront et expédieront aux clients des articles de grande taille, tels que des équipements sportifs, de l'ameublement de patio, des kayaks ou encore des vélos.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.48%