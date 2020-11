Amazon : vers l'ouverture de centres de données en Suisse

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce qu'il va ouvrir une région d'infrastructure en Suisse au second semestre 2022, région qui comprendra trois zones de disponibilité et rejoindra les régions existantes en France, Allemagne, Irlande, Italie, Suède et Royaume Uni.

Cette nouvelle région AWS Europe (Zurich) permettra à des développeurs, jeunes pousses et entreprises, ainsi qu'à des organisations administratives, d'éducation et non lucratives, d'utiliser des centres de données localisés en Suisse.

Actuellement, AWS fournit 77 zones de disponibilité dans 24 régions géographiques au niveau mondial, avec des plans annoncés pour 12 zones et quatre régions supplémentaires en Suisse, Indonésie, Japon et Espagne.