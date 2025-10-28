 Aller au contenu principal
Amazon va supprimer environ 14 000 emplois au sein de l'entreprise
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 10:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les licenciements, le contexte)

Amazon AMZN.O a annoncé mardi qu'il allait réduire ses effectifs d'environ 14 000 postes,le géant de la technologie simplifiant sa structure opérationnelle afin de limiter les coûts dans un contexte d'investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

L 'entreprise comptait environ 1,56 million d'employés à temps plein et à temps partiel à la fin de l'année dernière. Les effectifs de l'entreprise d'Amazon comprennent environ 350 000 employés.

Reuters a d'abord rapporté lundi qu'Amazon prévoyait de supprimer jusqu'à 30 000 emplois au sein de l'entreprise à partir de mardi, afin de compenser les embauches excessives effectuées pendant la période de pointe de la pandémie.

Ces derniers mois, Amazon a restructuré ses effectifs au sein de plusieurs divisions, en procédant à des suppressions d'emplois au coup par coup dans son unité livres, appareils et services, ainsi que dans sa division de podcasts Wondery.

Le directeur général Andy Jassy a déclaré en juin que l'adoption croissante d'outils d'IA générative réduirait les effectifs de l'entreprise du géant du commerce électronique au cours des prochaines années.

Les entreprises ont de plus en plus recours à l'IA pour écrire le code de leurs logiciels et adoptent des agents d'IA pour automatiser les tâches routinières, car elles cherchent à réduire les coûts et à diminuer leur dépendance à l'égard du personnel.

