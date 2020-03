Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : va se concentrer sur les produits 'prioritaires' Cercle Finance • 23/03/2020 à 15:34









(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce qu'il ne va plus prendre en compte les commandes jugées 'non-prioritaires' en France et en Italie, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. Ainsi, ce sont les produits d'hygiène et les produits de nettoyage pour la maison qui seront traités en priorité. Cette décision concerne à la fois les produits vendus directement par Amazon et ceux vendus par un vendeur tiers secondé par Amazon pour la livraison. En revanche, cette procédure ne concerne pas les produits vendus et expédiés par les vendeurs tiers.

