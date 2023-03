Amazon va sabrer 9 000 postes supplémentaires

(AOF) - Amazon s'apprête à licencier 9 000 employés supplémentaires, indique la presse américaine. L'annonce a été faite aux employés via une note du PDG Andy Jassy, qui a précisé qu'AWS, les ressources humaines, la publicité et Twitch seraient les plus touchés. En janvier, le cybermarchand avait annoncé la suppression de 18 000 postes avant de dévoiler quelques jours plus tard une perte annuelle historique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.