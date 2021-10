Amazon va recruter 150 000 saisonniers

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les postes saisonniers annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux 7 700 emplois à temps plein et à temps partiel dans le secteur des opérations annoncés précédemment pour l'Illinois.

(AOF) - Amazon annonce que 150 000 emplois saisonniers sont désormais disponibles aux États-Unis, dont 4 500 dans l'Illinois. " Tous les emplois d'Amazon aux États-Unis, y compris les postes saisonniers, ont un salaire de départ moyen de 18 dollars de l'heure, des primes à l'embauche pouvant aller jusqu'à 3 000 dollars et 3 dollars de plus par heure selon les postes dans de nombreux endroits " précise le cybermarchand.

