Amazon : va présenter 33 000 offres d'emplois le 16 septembre

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui l'organisation de sa journée des carrières 2020 le mercredi 16 septembre. Le groupe donnera aux participants l'occasion de se renseigner sur les 33 000 emplois disponibles à travers le pays. Amazon mobilisera également 1 000 recruteurs pour offrir 20 000 séances de coaching de carrière aux participants en une seule journée. ' Avec de nombreuses personnes laissées au chômage par l'impact économique du COVID-19 et à la recherche d'un nouvel emploi, Career Day est conçu pour soutenir tous les demandeurs d'emploi ' indique le groupe. ' Le COVID-19 continue d'affecter des millions de personnes à travers le pays, et les gens sont impatients de pouvoir retourner au travail ', a déclaré Beth Galetti , Senior Vice President Human Resources chez Amazon.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +1.35%