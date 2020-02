Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : va ouvrir un centre de distribution en Iowa Cercle Finance • 06/02/2020 à 15:05









(CercleFinance.com) - Amazon annonce aujourd'hui avoir l'intention d'ouvrir son premier centre de distribution dans l'État de l'Iowa, dans la ville de Bondurant. Le site, dont le lancement est prévu pour la fin de 2020, créera 1.000 nouveaux emplois à temps plein.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.30%