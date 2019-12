Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : va ouvrir un 5e centre de distribution en Floride Cercle Finance • 27/12/2019 à 12:48









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi avoir l'intention d'ouvrir un cinquième centre de distribution en Floride, créant au passage plus de 500 emplois à temps plein. Les employés de ce nouveau centre de distribution basé à Deltona sélectionneront, emballeront et expédieront les gros articles des clients, tels que les équipements sportifs, les meubles de terrasse, les cannes à pêche, les aliments pour animaux de compagnie, les kayaks, les vélos et les articles ménagers. Amazon a précisé avoir créé plus de 13.500 emplois à temps plein en Floride depuis 2013. Il exploite actuellement des installations à Orlando, Miami, Tampa et Jacksonville.

