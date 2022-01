(AOF) - Amazon va ouvrir sa première boutique de mode en dur à Los Angeles plus tard cette année, selon la presse américaine. Il vendra des vêtements pour femmes et pour hommes ainsi que des chaussures et autres accessoires. Les acheteurs recevront des recommandations personnalisées sur leur téléphone lorsqu'ils navigueront dans la nouvelle boutique Amazon Style, qui propose principalement des marques de mode appartenant au géant du cybercommerce.

