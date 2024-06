Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: va ouvrir des bureaux Amazon Web Services à Taïwan information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 08:38









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), une société d'Amazon a annoncé le lancement d'une région d'infrastructure AWS à Taïwan d'ici le début de 2025.



La nouvelle région AWS Asie-Pacifique (Taipei) offrira aux développeurs, aux startups, aux entrepreneurs et aux entreprises, ainsi qu'aux organisations dans les domaines de l'éducation, du divertissement, des services financiers et des organisations à but non lucratif, un plus grand choix pour exécuter leurs applications et servir les utilisateurs finaux à partir de centres de données situés à Taïwan.



AWS prévoit d'investir des milliards de dollars à Taïwan au cours des 15 prochaines années.



' AWS s'engage à aider les clients de toutes tailles et de tous secteurs à accélérer leur transformation numérique avec les plus hauts niveaux de sécurité et de résilience disponibles ', a déclaré Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d'infrastructure chez AWS.



' La nouvelle région AWS à Taïwan permettra aux organisations de libérer tout le potentiel du cloud et de créer avec les technologies AWS telles que le calcul, le stockage, les bases de données, l'analyse, le machine learning et l'intelligence artificielle pour stimuler l'innovation et transformer la façon dont les entreprises et les institutions servent leurs clients '.



Avec l'annonce d'aujourd'hui, AWS prévoit de lancer 21 zones de disponibilité supplémentaires et sept régions AWS supplémentaires en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Royaume d'Arabie saoudite, à Taïwan, en Thaïlande et dans le cloud souverain européen AWS.





