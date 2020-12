AMAZON va mettre à disposition des ordinateurs APPLE pour son service de cloud

(AOF) - Les deux géants Amazon et Apple ont signé un accord lundi, permettant à la firme de Jeff Bezos de mettre à disposition des ordinateurs Apple par le biais d'Amazon Web Services, son activité de cloud computing. Cela permettra aux développeurs Apple de créer et de tester entièrement des applications à distance, plutôt que d'avoir à acheter et à entretenir leurs propres versions des machines. Les ordinateurs Apple des centres de données Amazon seront dans un premier temps une version déjà existante du Mac Mini, puis ils seront mis à jour au fur et à mesure du lancement de nouveaux équipements.