Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon va maintenir ses entrepôts fermés en France jusqu'à lundi Reuters • 13/05/2020 à 09:18









PARIS, 13 mai (Reuters) - Amazon AMZN.O va prolonger la fermeture de ses entrepôts en France jusqu'au 18 mai inclus, a annoncé mercredi le géant américain du commerce en ligne. Le tribunal judiciaire de Nanterre a sommé Amazon le 14 avril de restreindre son activité aux produits essentiels et de procéder à une évaluation des risques professionnels pesant sur les salariés du groupe en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. Ce jugement a été confirmé en appel. Face à ces décisions de justice, Amazon a décidé de fermer ses entrepôts en France et la prolongation de cette fermeture sera à l'ordre du jour d'une réunion ce mercredi du Comité social et économique (CSE) de l'entreprise. (Sarah White, avec Bertrand Boucey, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -2.16%