Amazon va lancer “Amazon Autos” au Royaume-Uni début 2027, marquant ainsi sa première expansion hors des États-Unis

Amazon AMZN.O a annoncé mercredi qu'elle lancerait son service Amazon Autos au Royaume-Uni début 2027, étendant ainsi sa plateforme d'achat de voitures en ligne au-delà des États-Unis.

Hyundai 005380.KS sera l'un des premiers partenaires à proposer des modèles neufs et d'occasion électriques, hybrides et à essence, notamment les IONIQ 3, IONIQ 5, KONA et i20.

Des voitures d’occasion provenant du groupe de concessionnaires Vertu Motors VTU.L seront également proposées dès le lancement. D’autres marques et concessionnaires seront annoncés dans les mois à venir, a précisé Amazon.

Les acheteurs pourront consulter les annonces sur Amazon.co.uk, voir les prix affichés, réserver un véhicule, obtenir une estimation indicative de la valeur de leur véhicule actuel et découvrir les options de financement, tandis que l'achat sera finalisé chez le concessionnaire.

Les concessionnaires fixeront leurs propres prix, a précisé Amazon.

“L’achat d’une voiture est l’un des achats les plus importants que l’on puisse faire, et nous pensons qu’il devrait être aussi simple et transparent que n’importe quel autre achat sur Amazon”, a déclaré Matt Nuffort, directeur d’Amazon Autos International.

Amazon Autos a été lancé aux États-Unis en décembre 2024 et s’est depuis étendu à plus de 150 villes, a indiqué la société.