Amazon va investir 7 milliards de dollars en Inde dans les énergies renouvelables

Amazon annonce dépenser 7 milliards de dollars supplémentaires en Inde dans les énergies renouvelables afin de "réduire l'empreinte carbone" de la production d'électricité destinée à ses projets en matière d'intelligence artificielle (IA) ( AFP / MANAN VATSYAYANA )

Amazon a annoncé qu'il allait dépenser 7 milliards de dollars supplémentaires en Inde dans les énergies renouvelables afin de "réduire l'empreinte carbone" de la production d'électricité destinée à ses projets en matière d'intelligence artificielle (IA).

Depuis un an, le géant américain a révélé des projets d'investissements de près de 50 milliards de dollars dans le pays le plus peuplé de la planète, pour construire des centres de données liés à l'IA et renforcer ses infrastructures dans le cloud (informatique à distance).

L'entreprise de Jeff Bezos en a déjà engagé 4 milliards de dollars dans les énergies dites "vertes".

"Cet investissement supplémentaire de 7 milliards reflète notre engagement à long terme, et permettra de renforcer notre capacité de production en matière d'énergies éolienne et solaire", a déclaré mardi une responsable d'Amazon, Kara Hurst.

Ses quatre nouveaux projets permettront de porter la capacité de production d'électricité décarbonée du géant du commerce en ligne à 934 mégawatts.

Les centres de données sont de gros consommateurs d'eau et d'électricité.

L'Inde s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2070 mais plus des deux tiers de l'électricité qu'elle utilise pour le développement de son milliard et demi d'habitants restent produits par de polluantes centrales à charbon.

New Delhi a franchi un cap l'an dernier en annonçant que 50 % de sa capacité de production d'électricité était désormais d'origine renouvelable, avec cinq ans d'avance sur le calendrier fixé par l'Accord de Paris.

Mais l'intégration de cette capacité dans le réseau et son stockage constituent un défi.

Outre Amazon, d'autres géants américains - Google, Meta ou Microsoft - et indiens - Reliance et Adani - ont dévoilé des dizaines de milliards de dollars de projets liés à l'IA en Inde, dont le gouvernement veut faire un champion mondial du secteur.