Amazon va investir 21 milliards de dollars supplémentaires en Espagne pour des centres de données et l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Amazon AMZN.O a déclaré lundi qu'il investirait 18 milliards d'euros supplémentaires (21 milliards de dollars) en Espagne pour étendre ses centres de données et stimuler l'innovation en matière d'IA, ce qui porte son investissement total dans le pays à 33,7 milliards d'euros.
(1 $ = 0,8519 euros)
