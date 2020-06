Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : va faire l'acquisition de Zoox Cercle Finance • 26/06/2020 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce ce vendredi qu'il va faire l'acquisition de Zoox, une start-up spécialisée dans les véhicules autonomes. Si le prix de l'opération n'a pas été précisé par Amazon, plusieurs sources dont le Wall Street Journal indiquent qu'elle serait réalisée pour un montant supérieur à un milliard de dollars. Zoox a notamment développé un environnement (matériel et logiciel) permettant à des taxis électriques autonomes de fonctionner. Ceux-ci pourraient être appelés directement à partir d'un smartphone.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.14%