Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: va développer ses activités au Texas information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui son intention de créer plus de 2000 emplois au sein de son Tech Hub situé à Austin, au Texas.



Ces emplois d'ingénieurs, de gestionnaires de programmes, de concepteurs et d'analystes financiers, permettront d'accompagner la croissance des équipes d'Amazon dans les domaines 'Operations Technology', 'Amazon Retail', 'Amazon Business' et 'Amazon Web Services'.



Dans le cadre de cette opération, Amazon a signé la location d'un bâtiment de plus de 30 000 m² à The Domain, à Austin. Le nouvel espace de bureau devrait ouvrir ses portes aux employés début de 2024, assure la firme.







Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -1.73%