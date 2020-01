Amazon va créer plus de 500 emplois en France via un nouveau centre à Senlis

PARIS, 10 janvier (Reuters) - Amazon AMZN.O va créer plus de 500 emplois en contrat à durée indéterminée (CDI) en France avec l'ouverture en mai d'un centre de distribution de 55.000 mètres carrés à Senlis (Oise), a annoncé vendredi le géant américain du commerce en ligne. "Nous sommes heureux de commencer l'année 2020 en confirmant un nouvel investissement de taille en France avec l'ouverture de notre nouveau centre de distribution à Senlis", a déclaré Ronan Bolé, président d'Amazon France Logistique, cité dans un communiqué. "En plus d'améliorer le service proposé aux clients partout en France, ce nouveau site va entraîner la création de plus de 500 emplois en CDI dans la région." (Bertrand Boucey)