Amazon : va créer 3.500 emplois aux États-Unis

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce aujourd'hui avoir l'intention de créer 3.500 nouveaux emplois dans six villes des États-Unis. Le groupe étendra ainsi ses hubs technologiques à Dallas, Detroit, Denver, New York (Manhattan), Phoenix et San Diego. 'Amazon investira plus de 1,4 milliard de dollars dans ces nouveaux bureaux', indique le groupe.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +1.09%