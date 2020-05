Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : va contribuer à The Nature Conservancy Cercle Finance • 26/05/2020 à 11:52









(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce ce mardi un engagement de 3,75 millions d'euros en faveur de The Nature Conservancy, une organisation de protection de l'environnement, afin de réduire les risques de changement climatique et d'augmenter la biodiversité des espèces dans trois villes allemandes. 'Le projet initial se situe dans le quartier berlinois de Charlottenburg-Wilmersdorf. Les enseignements seront appliqués dans deux autres sites allemands, puis partagés dans d'autres villes européennes. Avec cela, Amazon reconnaît l'urgence de la crise climatique et ses impacts sur les communautés urbaines', explique le groupe. Cette annonce fait suite à l'engagement d'Amazon à atteindre le zéro carbone net d'ici 2040.

