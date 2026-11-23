Amazon va acquérir la technologie d'optimisation des puces IA de Decart dans le cadre de sa dernière campagne de recrutement de talents en IA

Amazon AMZN.O a annoncé lundi qu'elle allait acquérir la technologie de la start-up spécialisée dans l'IA Decart et intégrer ses fondateurs ainsi que d'autres membres de son personnel, marquant ainsi la dernière transaction en date des géants de la tech visant à s'assurer les talents et les technologies en matière d'IA.

Amazon a refusé de dévoiler les conditions financières de l'accord ou de commenter sa valeur. Decart n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Bloomberg News a estimé la valeur de l'opération à environ 7,5 milliards de dollars, citant une source proche du dossier.

Les géants de la technologie acquièrent de plus en plus souvent les capacités nécessaires pour faire progresser leurs ambitions en matière d’IA plutôt que de les développer en interne, alors que la concurrence à la pointe du développement de l’IA s’intensifie.

Fondée en 2023, cette start-up propose un moteur logiciel appelé “Decart Optimization Stack” (DOS), qui aide les entreprises à faire fonctionner plus rapidement leurs systèmes d’IA et à passer plus facilement d’une puce IA à l’autre, notamment celles de Nvidia, d’Amazon et de Google.

Les fondateurs de Decart, dont le directeur général Dean Leitersdorf, ainsi que son équipe de chercheurs et d’ingénieurs spécialisés en IA, rejoindront Amazon. La finalisation de l’opération est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires.

Le prix annoncé représenterait une forte hausse par rapport à la dernière valorisation de Decart, qui s’élevait à près de 4 milliards de dollars selon les données de PitchBook.

Decart collabore avec Amazon depuis 2025 pour optimiser les performances de ses puces Trainium, a indiqué Amazon. Cette technologie aidera Amazon à optimiser l’inférence et les puces sur mesure afin que ses clients puissent entraîner et exécuter des modèles d’IA plus rapidement et à moindre coût.

En mai, Decart a levé 300 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Radical Ventures, auquel s’est joint Nvidia NVDA.O en tant que nouvel investisseur.

Anthropic avait envisagé d’acquérir Decart mais avait finalement renoncé à cette idée après une vérification préalable, a rapporté Bloomberg en septembre.

Cette opération fait suite à l’acquisition par Meta, l’année dernière, d’une participation de 49 % dans Scale AI pour 14,3 milliards de dollars, tandis qu’AMD a conclu en septembre un accord pour racheter World Labs pour 8,2 milliards de dollars.