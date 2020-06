Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon va acheter le spécialiste des véhicules autonomes Zoox-presse Reuters • 26/06/2020 à 09:32









26 juin (Reuters) - Amazon.com AMZN.O va débourser plus d'un milliard de dollars pour mettre la main sur le spécialiste des véhicules autonomes Zoox, rapporte vendredi The Information https://bit.ly/3dwgauV, qui cite des sources. L'opération pourrait être officiellement annoncée ce vendredi, ajoute le site d'information, qui ne précise pas le prix exact de la transaction. Zoox compte parmi ses investisseurs Lux Capital, DFJ et le cofondateur d'Atlassian, Michael Cannon-Brooks. Sollicités, Amazon et Zoox n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Le Wall Street Journal avait rapporté le mois dernier qu'Amazon était en discussions avancées pour racheter la start-up américaine dans le cadre d'une opération qui la valorisait à moins de 3,2 milliards de dollars (2,85 milliards d'euros), le montant que Zoox était parvenu à lever auprès d'investisseurs en 2018. Le géant américain du commerce électronique a accru récemment ses investissements dans l'automobile en participant notamment l'an dernier à un tour de table de 530 millions de dollars destiné à financer le spécialiste de la conduite autonome Aurora. NOTE : Les informations du The Information n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Vishal Vivek à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.74%