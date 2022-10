Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: va accepter Venmo comme moyen de paiement information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 16:57









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi qu'il allait accepter Venmo, un service de paiement mobile appartenant à PayPal, comme moyen de paiement pour les achats de ses clients.



Le géant du commerce en ligne précise que l'application de la fintech, utilisée par 90 millions de personnes, sera disponible pour le règlement de ses consommateurs aux Etats-Unis d'ici à 'Black Friday', c'est-à-dire avant le 25 novembre



Elle sera proposée à la fois sur son site Internet et sur son application mobile.



L'annonce d'Amazon ne permettait pas au titre eBay de décoller, le spécialiste des enchères en ligne cédant actuellement 0,4%.





