Amazon: une série d'innovations dans l'IA générative • 28/09/2023 à 17:03

(CercleFinance.com) - Amazon a dévoilé jeudi une série d'innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) générative, un secteur dans lequel le géant de l'Internet est parfois considéré comme étant à la traîne.



Le groupe de Seattle indique que sa technologie Amazon Bedrock - qui regroupe des modèles de fondation (FM) mis au point par des groupes de la trempe de'AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Stability AI et Amazon lui-même - est désormais disponible pour ses clients.



Cette technologie peut être utilisée dans un grand nombre de situations, allant de la création de contenus à la découverte de nouveaux médicaments, rappelle Amazon dans son communiqué.



Son large modèle de langage (LLM), baptisé 'Amazon Titan Embeddings', offre quant à lui la possibilité de transformer du texte en des représentations numériques ('embeddings') permettant de rechercher du contenu, de le personnaliser ou de le récupérer.



Amazon précise par ailleurs que son offre Amazon Bedrock intégrera, d'ici à quelques semaines, le LLM de prochaine génération développé par Meta.



Le groupe prévoit également de proposer, en parallèle, son assistant IA de programmation informatique, Amazon CodeWhisperer, qui s'est inspiré de milliards de lignes de code tapées par ses informaticiens ou disponibles dans le domaine public.



Enfin, sa suite de 'business intelligence' Amazon QuickSight permettra de générer, en ligne, des tableaux de bord, des rapports paginés et des analyses intégrées



Avec la fonctionnalité QuickSight Q, un analyste pourra, par exemple, rapidement créer un outil de visualisation permettant d'illustrer 'l'évolution des ventes de chaussures de sport en 2022 et 2023', indique Amazon.



Des groupes comme adidas, BMW, Merck ou PGA Tour utilisent déjà ses outils innovants pour faire évoluer leurs produits et services, assure le groupe dans son communiqué.



Si ses avancées dans l'IA sont parfois jugées insuffisantes, Amazon fait partie - avec Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Meta et Tesla - des 'Sept Magnifiques' (Magnificent Seven), c'est-à-dire les valeurs considérées par Wall Street comme les plus exposées à l'intelligence artificielle.