Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : une plainte avec GoPro contre les contrefacteurs information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 14:38









(CercleFinance.com) - Amazon et GoPro ont annoncé lundi avoir intenté un procès conjoint à l'encontre de plusieurs vendeurs qui utilisaient la plateforme du géant de l'Internet pour écouler de faux produits. Les deux groupes indiquent que leur plainte porte sur sept personnes et deux sociétés qui vendaient des appareils contrefaits inspirés de plusieurs brevets de GoPro, tels que la fixation avec poignée flottante 'The Handler' ou le trépied '3-Way' qui combine trois fixations en une. Les contrevenants allaient même jusqu'à utiliser la marque du célèbre fabricant américains de caméras sportives et étanches. Amazon précise que tous les comptes litigieux ont été fermés et que les clients ayant fait l'acquisition des équipements ont été remboursés.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ 0.00%