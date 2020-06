Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : une nouvelle unité pour lutter contre la contrefaçon Cercle Finance • 24/06/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi la constitution d'une nouvelle unité spécialisée dans la criminalité liée aux produits de contrefaçon. Si le géant du commerce en ligne assure que 99,9% des produits consultés par ses clients ne font l'objet d'aucun signalement pour marchandise contrefaite, le groupe indique avoir suspendu plus de six millions d'annonces jugées douteuses l'an dernier et suspendu plus de 2,5 millions de comptes vendeurs suspects. Amazon, qui a consacré 500 millions de dollars à la lutte contre la contrefaçon l'an dernier, précise qu'il emploie déjà 8000 personnes pour lutter contre les fraudes. La nouvelle équipe sera composée d'anciens procureurs fédéraux, de détectives chevronnés et de programmateurs spécialisés dans l'analyse de données. Leur tâche sera de traduire les faussaires devant la justice.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +1.86%