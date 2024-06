Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: un réseau haut débit pour l'Amérique du Sud information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 09:29









(CercleFinance.com) - Vrio Corporation, société mère de DirecTV Latin America et Sky Brasil, et Project Kuiper, le réseau haut débit par satellite en orbite terrestre basse d'Amazon, ont annoncé un accord de distribution pour offrir un accès Internet rapide et abordable.



Cet accord permettra une connectivité dans sept pays d'Amérique du Sud, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Uruguay, au Pérou, en Équateur et en Colombie via DirecTV Latin America et Sky Brasil.



Cet accord apportera de nouvelles options de connectivité Internet haut débit et abordables à une région comptant une population totale d'environ 383 millions d'habitants, dont environ 200 millions de personnes qui, selon la Banque mondiale, ne sont toujours pas connectées à Internet.



' DirecTV et Sky utiliseront le réseau satellite à faible latence et à large bande passante du projet Kuiper pour apporter les avantages d'un Internet rapide et fiable à des zones qui seraient autrement à la fois difficiles et d'un coût prohibitif à desservir. Avec le projet Kuiper, les sociétés offriront une couverture nationale dans chaque pays, ce qui n'est pas pratique avec les options de connectivité traditionnelles comme la fibre optique ou le sans fil fixe qui nécessitent une infrastructure étendue ' indique le groupe.



' Le projet Kuiper est une formidable opportunité de faire une différence dans la vie des gens ', a déclaré Panos Panay, vice-président senior des appareils et services d'Amazon. ' Travailler avec Vrio pour offrir un accès abordable au haut débit signifie que nous pouvons permettre à un plus grand nombre de personnes de créer, de se connecter et d'apprendre de nouvelles manières '.





