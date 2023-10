Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: un partenariat pour lutter contre les faux avis information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi le lancement avec d'autres acteurs de l'Internet d'une coalition mondiale pour des avis dignes de confiance.



Le groupe s'est associé avec Booking.com, Expedia, Glassdoor, Tripadvisor et Trustpilot afin de mettre en place un partenariat ayant pour objectif de détecter contre les faux avis et de les bloquer à la source.



Les partenaires prévoient d'élaborer des normes et définitions communes pour établir ce qui constitue un faux avis, ainsi que d'autres nomenclatures et mesures de modération des contenus.



Ils prévoient aussi le partage de bonnes pratiques en matière d'hébergement des avis en ligne, ainsi que la mutualisation d'informations sur les processus de modération des contenus et les méthodes de détection des faux avis.



Autre objectif, le partage d'informations sur les modes opératoires des acteurs frauduleux, comme par exemple la commercialisation de faux avis à des entreprises cherchant à améliorer leur réputation de manière abusive.



Dans un communiqué, Amazon explique vouloir mettre fin aux avis frauduleux et dissuader les acteurs malintentionnés de tenter de contourner ses systèmes.



Les six entreprises, qui s'étaient réunies en octobre 2022 à San Francisco lors de la toute première conférence sur les faux avis organisée par Tripadvisor, se réuniront à nouveau à Bruxelles début décembre à l'occasion de la deuxième conférence sur les faux avis, cette fois organisée par Amazon.





