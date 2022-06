Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: un outil d'essayage virtuel pour les chaussures information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 17:01









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi le lancement d'un nouvel outil basé sur la réalité augmentée devant permettre à ses clients d'essayer virtuellement des chaussures depuis leur domicile.



Cette expérience interactive, baptisée 'Virtual Try-On for Shoes', propose aux consommateurs de visualiser contextuellement comment leur vont des baskets de marques comme New Balance, adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste ou Asics.



Une fois qu'ils ont choisi un modèle, les utilisateurs appuient sur le bouton 'essai virtuel' sur la page du produit puis dirigent l'objectif de leur appareil vers leurs pieds pour voir comment la paire se présente sur eux.



Le service est pour l'instant disponible aux Etats-Unis et au Canada pour les clients utilisant l'application Amazon sur iOS.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -0.91%