Amazon : un nouveau centre de distribution dans le Tennessee

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir un centre de distribution à Alcoa, dans le Tennessee (Etats-Unis). Le site, dont l'ouverture est prévue pour 2022, devrait générer près de 800 nouveaux emplois à temps plein, assure Amazon. Ce site sera le 3e d'Amazon au Tennessee à utiliser une technologie robotique innovante. Les employés d'Amazon seront notamment chargés de sélectionner, emballer et expédier des articles tels que les livres, les produits électroniques et les biens de consommation. Amazon dispose déjà de plusieurs centres de distribution et de tri dans l'État, à Charleston, Chattanooga, Liban, Murfreesboro, Memphis et Nashville.

