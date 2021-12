Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : un contrat dans le 'cloud' avec Fannie Mae information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 17:41









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé que Fannie Mae, l'une des principales sources de financement des prêts hypothécaires aux États-Unis, utilise AWS. ' Fannie Mae utilise les capacités d'AWS pour améliorer la sécurité informatique et innover de nouveaux services qui facilitent l'accession à la propriété et à des logements locatifs abordables de qualité à travers l'Amérique ' indique le groupe. Fannie Mae migre les charges de travail informatiques des centres de données sur site vers AWS afin d'accélérer l'introduction de nouveaux services pour les prêteurs et les propriétaires. Fannie Mae peut ainsi ingérer, traiter et analyser un plus grand volume de données plus rapidement pour accélérer l'introduction de nouveaux services et évoluer pour répondre à l'augmentation sans précédent de la demande des emprunteurs.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +1.27%