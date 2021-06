Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : un centre de secours ouvert à Atlanta Cercle Finance • 01/06/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - Amazon fait part de l'ouverture de son premier centre de secours en cas de catastrophe, près d'Atlanta, pour aider ses partenaires de première ligne à répondre aux catastrophes naturelles dans le Sud-Est des Etats-Unis, aux Caraïbes et en Amérique centrale. Le hub stockera plus d'un demi-million de fournitures de secours d'urgence données par Amazon, dans un espace de traitement suffisamment grand pour remplir un avion-cargo Amazon Air 767 et pouvoir apporter rapidement des fournitures essentielles. 'Depuis 2017, les efforts de secours et d'intervention en cas de catastrophe d'Amazon ont fourni plus de 13 millions d'articles et des dizaines de millions de dollars pour soutenir ses partenaires du monde entier lors de 59 catastrophes naturelles', souligne-t-il.

