Amazon : un "Black Friday" perturbé par un mouvement de grève mondial des salariés

(AOF) - Les salariés du géant américain du commerce en ligne étaient appelés à travers le monde à une grève ce vendredi, notamment aux Etats-Unis, en Allemagne et en France, à l'occasion du "Black Friday. Des actions de mobilisation et des grèves étaient prévues dans plus d'une trentaine de pays, selon le collectif à l'origine de cet appel, "Make Amazon Pay", qui réclame notamment que le groupe américain rémunère équitablement ses salariés et renonce à l'optimisation fiscale.

"C'est la première fois qu'Amazon est confronté à un appel à la grève à l'international", a déclaré Monika Di Silvestre, représentante du syndicat Verdi chez Amazon, cité par Reuters. "C'est très important, parce qu'on ne peut pas s'opposer à une grande multinationale comme Amazon seulement à l'échelle locale, régionale ou nationale", a-t-elle ajouté.

En Allemagne, neuf des vingt centres logistiques dans le pays étant concernés par le mouvement de grève.

Un porte-parole d'Amazon en France a fait savoir qu'aucun signe de perturbation des opérations jusqu'à présent était observé, des responsables syndicaux ayant indiqué qu'ils ne s'attendaient pas à une forte participation car l'augmentation du coût de la vie pousse les employés à faire des heures supplémentaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.