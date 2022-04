Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: un analyste abaisse sa cible, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 16:00









(CercleFinance.com) - Amazon perd du terrain mercredi matin à la Bourse de New York après qu'UBS a réduit son objectif de cours sur le titre.



Quelques minutes après l'ouverture de Wall Street, l'action recule de 2% et figure parmi les plus fortes baisses de l'indice Nasdaq 100. Le titre s'inscrit en repli d'environ 5% depuis le début de l'année.



UBS, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, a ramené son objectif de cours de 4625 à 4550 dollars, estimant que l'impact de la flambée des prix de l'énergie est appelé à neutraliser l'effet des réductions de coûts prévues cette année.



L'intermédiaire explique qu'en dépit du renchérissement du pétrole, le géant du commerce en ligne reste bien positionné pour bénéficier d'une accélération de son chiffre d'affaires et de ses marges bénéficiaires au cours du second semestre de l'année.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -2.44%