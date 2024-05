Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: trois start-ups retenues dans l'économie circulaire information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi avoir sélectionné trois start-ups françaises présentes dans des domaines allant de l'emballage réutilisable à l'autoréparation dans le cadre d'un programme qui va leur permettre de tester leur technologie avec le géant du commerce en ligne.



Le groupe américain indique avoir notamment retenu la start-up havraise Hipli, créée en 2019, à l'origine d'un emballage réutilisable jusqu'à 100 fois.



Autre société spécialisée dans les colis réutilisables, l'entreprise lyonnaise Opopop fondée en 2020 a imaginé un colis solide, réparable

et pliable pouvant être retourné vide via l'une des boîtes jaunes

de la Poste avant d'être collecté, nettoyé et retourné aux e-commerçants.



Enfin, Amazon a sélectionné Spareka, une plateforme d'autoréparation d'appareils électriques et électroniques basée en France (Montreuil), au

Portugal et en Allemagne, ayant déjà permis de réparer plus de deux millions d'appareils via une chaîne YouTube.



Ces trois jeunes pousses hexagonales font partie des 15 start-ups européennes retenues afin de faire partie de l''Amazon Sustainability Accelerator', qui va pouvoir leur donner accès cette année à des investissements potentiels compris entre 50.000 et deux millions de dollars.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -0.17%