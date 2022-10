Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: travaille avec BMW autour d'un logiciel cloud information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 15:24









(CercleFinance.com) - Amazon annonce que sa société Amazon Web Services (AWS) va développer un logiciel cloud personnalisable, en collaboration avec BMW, afin de simplifier l'exploitation des données de millions d'utilisateurs de véhicules connectés.



Le groupe BMW sera alors le premier constructeur automobile à utiliser ce logiciel qui servira d'ailleurs de base à sa plate-forme de données de véhicules basée sur le cloud de nouvelle génération.



Amazon précise qu'à terme, le nouveau logiciel sera disponible pour d'autres constructeurs, leur permettant d'intégrer facilement des données de leurs véhicules, d'accélérer le développement de certaines fonctionnalités, d'améliorer la gestion du cycle de vie, ou encore d'offrir des expériences de conduite plus personnalisées à moindre coût.



'Nous avons actuellement 20 millions de véhicules connectés sur la route, indique Nicolai Krämer, vice-président en charge de la connectivité des véhicules du groupe BMW. Avec le lancement de la prochaine génération de véhicules BMW, notre plate-forme cloud externe optimisée par AWS traitera près de trois fois plus de données que la génération actuelle '.







