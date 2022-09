Amazon suspend la construction de nouveaux entrepôts en Espagne

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Amazon a suspendu la construction de nouveaux entrepôts en Espagne jusqu'en 2024, a fait savoir le site d'information espagnol El Confidencial, citant des sources non identifiées au sein de l'entreprise. Cette annonce intervient dans un contexte de ralentissement général des achats en ligne constaté par le géant américain du commerce électronique. Dans un communiqué, la société a malgré tout souligné que son "engagement en Espagne demeure total", rappelant qu'elle avait ouvert en 2022 dans le pays "de nouvelles stations logistiques, des hubs Amazon Fresh et un centre logistique".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.