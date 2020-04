AMAZON suspend Amazon Shipping : bonne nouvelle pour UPS et FEDEX

(AOF) - Amazon va suspendre en juin son service de livraison Amazon Shipping, qui fait directement concurrence à ceux de Federal Express et d'UPS. « Amazon suspend ce service parce qu'il a besoin de personnel et de capacités pour faire face à une augmentation des commandes de ses propres clients » affirmait une source proche du dossier au Wall Street Journal, qui a été le premier à révéler l'information. Il offre ce service pour plusieurs villes des Etats-Unis pour ses clients et ceux des vendeurs tiers.