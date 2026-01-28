 Aller au contenu principal
Amazon supprime 16 000 emplois dans le monde pour corriger les embauches excessives de l'ère pandémique et face à l'essor de l'IA
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 11:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de la direction au paragraphe 4, et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

Amazon AMZN.O a annoncé mercredi qu'elle allait supprimer 16 000 emplois dans le monde, lors de la deuxième grande vague de licenciements de l'entreprise en trois mois, alors qu'elle se restructure après des embauches excessives dues à la pandémie et qu'elle développe l'adoption d'outils d'intelligence artificielle.

Reuters a d'abord rapporté la semaine dernière qu'Amazon prévoyait une deuxième série de suppressions d'emplois dans le cadre d'un objectif plus large de réduction d'environ 30 000 postes au sein de l'entreprise, les licenciements devant toucher les travailleurs des services Web d'Amazon, de la vente au détail, de Prime Video et des départements des ressources humaines.

Amazon a supprimé 14 000 emplois de cols blancs à la fin du mois d'octobre, le directeur général Andy Jassy soulignant la nécessité pour l'entreprise d'éliminer la bureaucratie excessive en réduisant les niveaux opérationnels et le nombre de cadres.

"Certains d'entre vous pourraient se demander s'il s'agit du début d'un nouveau rythme – où nous annonçons de vastes réductions tous les quelques mois. Ce n'est pas notre plan", a déclaré Beth Galetti, vice-présidente principale de l'expérience humaine et de la technologie chez Amazon.

L'ADOPTION CROISSANTE DE L'IA

Les suppressions d'emplois soulignent également la manière dont l'intelligence artificielle modifie la dynamique de la main-d'œuvre dans les entreprises. Les améliorations considérables apportées aux assistants d'IA aident les entreprises à exécuter des tâches allant des tâches administratives de routine aux problèmes de codage complexes avec une rapidité et une précision accrues, ce qui favorise leur adoption à grande échelle.

L'été dernier, M. Jassy avait déclaré que l'utilisation accrue des outils d'IA entraînerait une plus grande automatisation des tâches, ce qui se traduirait par des pertes d'emplois dans les entreprises.

Au début du mois, des cadres supérieurs présents à la réunion annuelle du Forum économique mondial ont déclaré que si des emplois allaient disparaître, de nouveaux allaient apparaître, deux d'entre eux ayant déclaré à Reuters que l'IA servirait de prétexte aux entreprises qui prévoient, de toute façon, de supprimer des emplois .

Ces 30 000 emplois ne représenteraient qu'une petite partie des 1,58 million d'employés d'Amazon, mais près de 10 % de la main-d'œuvre de l'entreprise. La majorité des employés d'Amazon travaillent dans des centres d'exécution et des entrepôts.

Les géants de la technologie, dont Amazon, Meta Platforms

META.O , société mère de Facebook, et Microsoft MSFT.O , avaient fortement augmenté leurs embauches lors de l'explosion de la demande liée à la pandémie de COVID-19 et ont récemment restructuré leurs effectifs.

Amazon a également investi dans la robotique dans ses entrepôts afin d'accélérer l'emballage et les livraisons pour son segment de commerce électronique, de réduire la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre humaine et de diminuer les coûts. L'entreprise devrait publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine.

    achat sur site par dessites français... la redoute, darty, la fanc...Un peu moins rapide mais...français

