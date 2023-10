Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: succès dans la lutte anti-contrefaçon en Chine information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 14:37









(CercleFinance.com) - Amazon fait part d'un succès dans la lutte contre les contrefaçons en Chine, où un tribunal a rendu une décision favorable dans une affaire en s'appuyant principalement sur des données concernant l'acteur malveillant fournis par le groupe de commerce en ligne.



L'unité de lutte contre la contrefaçon d'Amazon, Prada et d'autres marques de luxe ont collaboré pour fournir des informations et des preuves aux forces de l'ordre chinoises, ce qui a abouti au plaider coupable d'un contrefacteur pour vente de produits de luxe contrefaits.



'L'accusé a été condamné à trois ans de prison, devra payer une amende de 25.000 dollars et perdre tous les revenus tirés de la vente de produits contrefaits. Le stock illicite de contrefaçons de l'individu sera également saisi et détruit', précise Amazon.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ 0.00%