Amazon : souhaite s'implanter dans le Dakota du Nord

Cercle Finance • 30/10/2020 à 17:06









(CercleFinance.com) - Amazon.com prévoit d'ouvrir son premier centre de distribution dans l'État du Dakota du Nord, à Fargo. Le site, censé ouvrir en 2021, devrait générer 500 emplois à temps plein avec 'un salaire de premier plan et des avantages sociaux complets dès le premier jour', promet Amazon. Les employés salariés dans ce centre seront chargés d'emballer et d'expédier les commandes des clients.

