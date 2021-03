Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : souhaite ouvrir un site de distribution au Texas Cercle Finance • 12/03/2021 à 12:57









(CercleFinance.com) - Amazon prévoit d'ouvrir un nouveau centre de distribution à Amarillo, au Texas. La nouvelle installation d'exploitation devrait créer plus de 500 nouveaux emplois à temps plein avec une rémunération de pointe et des avantages sociaux complets dès le premier jour, assure le géant du e-commerce. Ce nouveau centre de distribution d'un million de pieds carrés devrait être ouvrir début 2022, affirme Amazon.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -0.77%