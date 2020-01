Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : solide publication pour le T4 2019 Cercle Finance • 31/01/2020 à 09:58









(CercleFinance.com) - Publiés cette nuit, les résultats du quatrième trimestre 2019 du groupe Amazon témoignent d'une solide activité pendant les fêtes de fin d'année : les ventes se sont envolées de +21%, portées à 87,44 milliards de dollars. Résultat ? Le bénéfice net est passé, sur la période, de 3 à 3,3 milliards de dollars, correspondant à un bénéfice par action passant de 6,04 à 6,47 dollars. Ce dernier est ainsi très nettement supérieur aux attentes des analystes, qui misaient sur... 4,09 dollars ! Autre satisfaction pour le groupe, attendu en nette hausse aujourd'hui à Wall Street, les revenus tirés des abonnés Prime ont augmenté de +32%, portés à 5,2 milliards. Le géant américain, dont la stratégie repose notamment sur la réduction des délais de livraison, revendique ainsi quelque 150 millions d'abonnés Prime.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.68%