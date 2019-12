Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : signe un bail de 31 200 m2 à Manhattan Cercle Finance • 09/12/2019 à 16:54









(CercleFinance.com) - Amazon a signé un nouveau bail au 410 Tenth Avenue, anciennement 460 West 34th Street, dans le quartier de Manhattan à New York, avec SL Green Realty. Cette location porte sur un volume de près de 31 200 m2. SL Green Realty, le plus grand propriétaire de bureaux de New York, a déclaré qu'Amazon avait loué la majorité des bureaux restants disponibles. SL Green Realty réalise actuellement un réaménagement complet du bâtiment.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.40%